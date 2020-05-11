احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
وأعلنت حكومة ولاية كسلا في شرق السودان، مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة حوالي 80، في أعمال عنف شهدتها الولاية، خلال اقتتال بين قبيلتي النوبة والبني عامر، الذي استمر على مدى 3 أيام.
وكشف والي الولاية المكلف محمود همد، في تعميم صحفي عن إلقاء القبض على 59 شخصا من الطرفين دونت في مواجهتهم عدة بلاغات.
وأعلن الوالي وضع كل القوات النظامية في الولاية في حالة استنفار قصوى، وشدد على ضرورة فرض هيبة الدولة.
وناشد الوالي، الزعماء المحليين بالمنطقة، ضرورة نبذ العنف والقبلية، والاحتكام لصوت العقل وتفويت الفرصة على من أسماهم بالمتربصين.
وتعيش ولايات شرق السودان، منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، في حالة استقطاب حاد، أثر سلبا على النسيج الاجتماعي.
وشهدت ولايات القضارف والبحر الأحمر اقتتالات قبلية راح ضحيتها العشرات، قبل أن تفلح جهود رسمية وشعبية في احتواء الأزمة.
كانت هذه تفاصيل خبر قتلى وجرحى خلال اقتتال بين قبيلتي النوبة والبني عامر في السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.