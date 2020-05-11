كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة في المغرب، اليوم الاثنين، تسجيل 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يرتفع إلى 6226، بحسب قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، سجلت وزارة الصحة المغربية، 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6063 مصابا.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,673 مليون إصابة، بينهم أكثر من 253 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,211 مليون حالة شفاء.

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وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويستمر وباء كورونا، في حصد الأرواح يوم بعد يوم، تحاول حكومات الدول المتعددة فرض إجراءات استثنائية في محاولة لاحتوائه.