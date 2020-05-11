كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الصين تنتقد نيوزيلندا بسبب دعم تايوان في منظمة الصحة العالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقدت السلطات في الصين، نيوزيلندا، اليوم الاثنين، لدعمها مشاركة تايوان فى منظمة الصحة العالمية قائلة، إنه يتعين على البلاد "التوقف عن الإدلاء بتصريحات خاطئة" بشأن هذه القضية لتجنب الإضرار بالعلاقات الثنائية.

وفى حديثه فى مؤتمر صحفى يومى فى بكين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، إن تصريحات نيوزيلندا تُعد انتهاكًا خطيرًا لمبدأ "صين واحدة"، الذى ينص على أن تايوان جزء من الصين، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "تشاو": "نعرب عن استيائنا الشديد من البيانات ونعارضها بحزم، وقد قدمنا بالفعل اعتراضات صارمة مع نيوزيلندا".

وأوضح، أن مبدأ "صين واحدة" هو الأساس السياسي لعلاقات الصين ونيوزيلندا.

وأشار إلى أن "الصين تحث نيوزيلندا على الالتزام الصارم بمبدأ الصين الواحدة والتوقف الفوري عن الإدلاء بتصريحات خاطئة بشأن تايوان، لتجنب الإضرار بعلاقاتنا الثنائية."

وقامت تايوان، بدعم قوي من الولايات المتحدة، بتكثيف ضغوطها للسماح لها بالمشاركة كمراقب في مجلس الصحة العالمية، الأسبوع المقبل، هيئة صنع القرار في منظمة الصحة العالمية، لغضب الصين.

تم استبعاد تايوان من منظمة الصحة العالمية بسبب اعتراضات الصين، التي تعتبر الجزيرة واحدة من مقاطعاتها. وتقول تايوان، إن ذلك أوجد فجوة خطيرة في مكافحة فيروس كورونا الجديد واتهمت منظمة الصحة العالمية بالانحناء للضغط الصيني.

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دعم وزراء مالية ووزراء خارجية نيوزيلندا الأسبوع الماضي دور تايوان في منظمة الصحة العالمية.

نددت الصين بمحاولات تايوان لمنظمة الصحة العالمية ووصفتها بأنها حيلة سياسية تهدف إلى تعزيز الاستقلال الرسمي للجزيرة ، وقالت إنها ستفشل في جهودها.

وفي تايبيه، قال وزير الخارجية التايواني جوزيف وو، للبرلمان، اليوم الاثنين، إنه لكي تكون قادرة على اختراق نفوذ الصين على الجسم، يجب أن تكون هناك "قوة رئة دولية أقوى".

وأضاف "وو": "أن الجو الدولي هذا العام مفيد نسبيا لمشاركة تايوان، وبالتالي فإن الضغط على أمانة منظمة الصحة العالمية والصين أكبر وأكبر".

حضرت تايوان جمعية الصحة العالمية كمراقب من 2009 إلى 2016 عندما كانت العلاقات بين تايبيه وبكين أكثر دفئًا.

منعت الصين المزيد من المشاركة بعد انتخاب الرئيس التايواني تساي إنج ون، الذي تعتبره الصين انفصاليا، وهو اتهام ترفضه.

وتقول الصين، إن لها الحق في تمثيل تايوان على الساحة الدولية، وتقول المنظمة ومنظمة الصحة العالمية إنه تم تزويد تايبيه بكل المساعدة والمعلومات التي تحتاجها خلال الوباء، وهو أمر تعترض عليه تايوان.

لقد أبلغت تايوان عن 440 حالة فقط من حالات الإصابة بفيروس كورونا و 7 حالات وفاة، وذلك بفضل الوقاية المبكرة والفعالة من الأمراض ومكافحتها.