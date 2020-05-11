كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وزارة الصحة العراقية تحذر من تصاعد الإصابات بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، من تصاعد الإصابات بفيروس كورونا، وتلوّح بإعادة الحظر الصحي الشامل، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية برئاسة رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، قررت فرض حظر التجوال الشامل في في البلاد خلال أيام عيد الفطر.

وأكد رئيس الوزراء العراقي، خلال الاجتماع، أن "جائحة كورونا تمثل حرباً وتحدياً حقيقياً ولابد من تكثيف جهود مواجهتها".

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وأكد على أهمية مضاعفة جهود التوعية الصحية في وسائل الإعلام كافة وزيادة بث النصائح والإرشادات الصحية ودعوة جميع وزارات الدولة ومؤسساتها للمساهمة بهذا الجهد وحماية المواطنين من هذا الخطر، والالتزام التام بالوقاية الصحية لمنع حصول زيادة في الإصابات.

وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية خلال اجتماعها أن يكون حظر التجوال من الساعة الخامسة عصرا إلى الخامسة فجرا وفرض حظر شامل للتجوال خلال أيام عيد الفطر وأن تضع وزارة النقل شروطاً لسلامة نقل المواطنين في وسائط النقل الداخلي ومحاسبة المخالفين بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,673 مليون إصابة، بينهم أكثر من 253 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,211 مليون حالة شفاء.