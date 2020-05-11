كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر فرنسا تخرج بحذر من إغلاق فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات في فرنسا، اليوم الإثنين، عن واحدة من أكثر عمليات الإغلاق الصارمة ضد فيروس كورونا المستجد في أوروبا، حيث أعادت فتح المتاجر والمصانع وبعض المدارس لإنعاش الاقتصاد لكنها حذرة من مخاطر موجة ثانية من الإصابات.

وقال مارك موني، مصفف الشعر الذي افتتح صالونه في غرب فرنسا في منتصف الليل: "الكل متوتر قليلاً. رائع! لا نعرف إلى أين نتجه ولكننا في طريقنا"، كما أوردت وكالة "رويترز".

مع خامس أعلى حصيلة رسمية للوفيات في العالم، تسمح فرنسا بالعودة إلى أماكن العمل بتدابير التباعد الاجتماعي وإعادة فتح المدارس على مراحل. يمكن للناس البالغ عددهم 67 مليون نسمة الآن مغادرة منازلهم بدون أوراق حكومية.

في وسط باريس في وقت مبكر من اليوم الاثنين، تدفقت حركة المرور على طول شارع الشانزليزيه، وهو علم ثلاثي الألوان ضخم يتصاعد تحت قوس النصر في قمة الشارع، حيث قام العمال بتنظيف نوافذ واجهات المتاجر قبل إعادة فتحها.

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كانت حركة مرور الركاب على خطوط المترو في العاصمة أخف من المعتاد. يتعين على الركاب ارتداء الأقنعة والملصقات على المقاعد التي تميزت عن بُعد اجتماعيًا.

وفرضت فرنسا حظرًا لمدة ثمانية أسابيع للحد من انتشار الفيروس الذي سمح فقط لمحلات المواد الغذائية والصيدليات وأطباء التبغ بالبقاء مفتوحين.

رفعت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون عملية الإغلاق بعد أن تباطأ معدل الإصابة وانخفض عدد المرضى في العناية المركزة إلى أقل من نصف الذروة التي شوهدت في أبريل. وقد أودى الفيروس بحياة 26380 شخصًا في فرنسا.

يمكن للأعمال التجارية إعادة فتحها شريطة أن تضع احتياطات السلامة. لكن يمكن للأشخاص السفر لمسافة تصل إلى 100 كيلومتر فقط (62 ميلاً) ما لم يكن لأسباب مهنية أو جنازات أو رعاية المرضى.