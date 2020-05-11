كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر صحيفة تكشف عن جهود دولة الإمارات في مواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علقت صحيفة "الوطن" الإماراتية، على قرار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بسداد تكاليف الحالات الحرجة للمصابين بفيروس "كورونا المستجد" والذين يتم تقديم العلاج لهم عن طريق الخلايا الجذعية.

وقال الصحيفة الإماراتية، إن قرار بن زايد، جاء ليكون تجسيدا للإنسانية التي تعكسها قيم دولة الإمارات وقيادتها الحكيمة للتخفيف عن الذين يمرون بظروف صعبة في ظل الفترة الحالية، خاصة أن جميع المصابين وذويهم في عهدة الدولة ورعايتها.

وأضافت الصحيفة الإماراتية، أن الدولة بينت في ظل الأزمة العالمية الناجمة عن تفشي "كوفيد19 "، أن الإنسانية هي الأساس الثابت في تعاملها سواء على الصعد الداخلية أو الخارجية، فالقيم واحدة وهي من ركائز التعاطي مع جميع الملفات والقضايا على اختلافها، وفي مواجهة الأزمة الأخطر على البشرية منذ عقود طويلة، فإن دولة الإمارات رسخت مكانتها كرائدة في الاستجابة الإنسانية الواجبة لتداعيات الوباء، وذلك مع جهود غير مسبوقة لمواجهة الفيروس يعمل فيها الجميع على قلب واحد، في ظل متابعة لا تتوقف وتوجيهات متواصلة ووعي مجتمعي ساعد على مواجهة التحدي بأفضل طريقة مع خطط واستراتيجيات دعمت من خلالها القيادة الرشيدة العملية الاقتصادية لوضع حد لأي تأثير ممكن، وذات الحال للقطاعات الاستراتيجية الرئيسية كالتعليم والغذاء والصحة حيث كان لجهود الخط الأول كل الفخر والتقدير لدورهم التاريخي في هذه الفترة الهامة من تاريخ الإمارات والعالم.

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وتابعت أن الكثير مما يبعث على الفخر والاطمئنان في وطن الإنسانية نتابعه على مدار الساعة ويحظى بإشادة وإعجاب العالم أجمع، ولا شك أن تأكيد برنامج الغذاء العالمي أهمية دور الإمارات ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لإنقاذ الأرواح، خير دليل على المساعي النبيلة التي تقوم بها الدولة.