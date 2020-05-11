كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر شرطة هونج كونج تعتقل المئات مع عودة الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات في هونج كونج، اليوم الاثنين، أنها ألقت القبض على 230 شخصًا خلال احتجاجات مؤيدة للديمقراطية في نهاية الأسبوع بعد مظاهرة غنائية في مركز للتسوق امتدت إلى شوارع المدينة التي تحكمها الصين.

وقالت الشرطة، إن المعتقلين تتراوح أعمارهم بين 12 و 65 عاما، وتشمل جرائمهم التجمع غير القانوني والاعتداء على ضابط شرطة وعدم تقديم إثبات للهوية، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضافت الشرطة، أنه تم العثور على رجل يبلغ من العمر 22 عاما لديه مواد يعتقد أنها مخصصة لصنع قنابل بنزين.

وقالت هيئة المستشفيات، إن 18 شخصًا نقلوا إلى المستشفى.

تم نشر المئات من شرطة مكافحة الشغب لتفريق المتظاهرين يوم الأحد، حيث علق بعض أفراد وسائل الإعلام في حالة من الفوضى التي أثارت ذكريات الاضطرابات العنيفة في بعض الأحيان التي هزت المركز المالي العالمي العام الماضي.

وأظهرت الصور التي تم بثها مباشرة من حي الطبقة العاملة في مونغ كوك شرطة مكافحة الشغب تدفع بعض الصحفيين وتطلق رذاذ الفلفل وسط مشاهد فوضوية.

وأظهرت اللقطات المتظاهرين وهم يخضعون للأرض ويتشاجرون وينزف الناس.

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أطلقت الشرطة رذاذ الفلفل على الصحفيين والنشطاء، وقامت بعمليات توقف وتفتيش على أفراد الجمهور ووسائل الإعلام.

وقالت رابطة الصحفيين في هونج كونج، إن بعض أعضاء الصحافة مُنعوا من التصوير.

وقال كريس يونج رئيس مجلس إدارة رابطة الصحفيين في هونج كونج: "لم يُسمح لبعض الصحفيين الذين تم رشهم برذاذ الفلفل بالحصول على علاج فوري، وطُلب منهم التوقف عن التصوير".

ولم ترد الشرطة على الفور على طلب للتعليق.

جلب تفشي فيروس كورونا والقواعد الصارمة للحد من انتشاره هدوءًا نسبيًا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة هذا العام ، لكن الاعتقال الأخير لنشطاء الديمقراطية وتجدد القلق بشأن قبضة بكين المشددة على المدينة أعاد الحركة.

وأبلغت شرطة مكافحة الشغب المتظاهرين أنها تنظم تجمعًا غير قانوني وتنتهك إجراءات مكافحة الفيروسات التي تمنع تجمعات أكثر من ثمانية أشخاص.

وقالت الشرطة، إن عضو الكونجرس من الحزب الديمقراطي روي كوونج، اعتقل بسبب "سلوك غير منظم في مكان عام".