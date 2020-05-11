كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إسبانيا تسجل انخفاضا جديدا في أعداد ضحايا كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الصحة الإسبانية، إن حصيلة ضحايا الفيروس التاجي اليومية في البلاد انخفضت يوم الاثنين إلى 123، وهو أدنى مستوى لها في سبعة أسابيعن وفقا لما اوردته وكالة "رويترز"

وارتفع إجمالي عدد الوفيات بسبب الوباء إلى 26744 يوم الاثنين من 26621 في اليوم السابق. وارتفع عدد الحالات المؤكدة إلى 227.436 من 224390 يوم الأحد.

وقد افادت وزارة الصحة، امس، أن حصيلة القتلى اليومية في إسبانيا بسبب كورونا انخفضت إلى 143 حالة، اليوم الأحد، انخفاضا من 179 في اليوم السابق. وكان هذا أدنى رقم يومي للقتلى منذ منتصف مارس.

وعلي صعيد اخر، تقلص الاقتصاد الإسباني بنسبة 5.2٪ في الربع الأول من العام، ويرجع ذلك أساسًا إلى الانخفاض الحاد في مارس، عندما تسببت عدوى فيروس كورونا في حدوث حالة طوارئ وإغلاق على مستوى البلاد.

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هذا هو أكبر انخفاض ناتج محلي إجمالي شهدته إسبانيا في التاريخ الحديث، وهو أعمق بكثير من الانخفاض الذي شهدته في ذروة الأزمة المالية لعام 2008، عندما تقلص الاقتصاد بنسبة 2.6٪ في الربع الأول منذ عام 2009

كان قطاع الخدمات هو الأكثر تضررًا، حيث تأثرت المؤسسات الثقافية مثل دور السينما والمسارح بشكل خاص - حيث انخفضت بنسبة 11.2٪ - في حين انخفضت التجارة والنقل والضيافة بنسبة 10.9٪.

يعتمد التقرير الفصلي على بيانات أسبوعية من الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مع تأثير الإغلاق الذي تفرضه الحكومة على الأسبوعين الأخيرين فقط من الربع الأول.

تم تمديد الإغلاق الوطني حتى 9 مايو ليصل 8 أسابيع، مما يشير إلى أن التأثير السلبي على الاقتصاد الإسباني يمكن أن يكون أعمق عندما يتم نشر بيانات الربع الثاني في الصيف.

