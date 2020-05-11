التحاليل تبعد كورونا عن 64 مخالطًا لمعتقل في سجن بني ملال  

كشفت التحاليل المخبرية، ليلة أمس الأحد، خلو مخالطي سجين من فيروس كورونا، الذي أصاب أحد السجناء في المؤسسة السجنة في مدينة بني ملال.

وذﻛﺮت ﻣﺼﺎدر ﻃﺒﻴﺔ أن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ اﻟﻤﺨﺒﺮﻳﺔ، التي خضع لها ﻣﺨﺎلطو سجين مصاب بكورونا، وعددهم ﺤﻮاﻟﻲ 64 شخصا، جاءت سلبية.

وكان السجن المحلي في بني ملال قد شهد، الخميس الماضي، حالة استنفار، بعد تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في صفوف أحد السجناء، قادم من مدينة قصبة تادلة.

وحسب المديرية الجهوية للصحة في جهة بني ملال – خنيفرة، فإن إجمالي الحالات المؤكدة في إقليم بني ملال بلغ 10 حالات، فيما ارتفع إجمالي الإصابات في الجهة إلى 99 حالة، مع استبعاد 3024 حالة، جاءت نتائج تحاليلها المخبرية سلبية.