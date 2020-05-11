كشفت التحاليل المخبرية، ليلة أمس الأحد، خلو مخالطي سجين من فيروس كورونا، الذي أصاب أحد السجناء في المؤسسة السجنة في مدينة بني ملال.
وذﻛﺮت ﻣﺼﺎدر ﻃﺒﻴﺔ أن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ اﻟﻤﺨﺒﺮﻳﺔ، التي خضع لها ﻣﺨﺎلطو سجين مصاب بكورونا، وعددهم ﺤﻮاﻟﻲ 64 شخصا، جاءت سلبية.
وكان السجن المحلي في بني ملال قد شهد، الخميس الماضي، حالة استنفار، بعد تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في صفوف أحد السجناء، قادم من مدينة قصبة تادلة.
وحسب المديرية الجهوية للصحة في جهة بني ملال – خنيفرة، فإن إجمالي الحالات المؤكدة في إقليم بني ملال بلغ 10 حالات، فيما ارتفع إجمالي الإصابات في الجهة إلى 99 حالة، مع استبعاد 3024 حالة، جاءت نتائج تحاليلها المخبرية سلبية.
كانت هذه تفاصيل خبر التحاليل تبعد كورونا عن 64 مخالطًا لمعتقل في سجن بني ملال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.