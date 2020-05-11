سجين محكوم بعشر سنوات ينتحر داخل زنزانته..كان سيفرج عنه بعد شهرين

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاثنين، أن سجينا، كان محكوما بقانون الإرهاب، انتحر، مساء أمس الأحد، قبل ما يقارب الشهرين من انتهاء مدة عقوبته.

وقالت إدارة السجن المحلي تولال 2 في مكناس إن السجين، المسمى قيد حياته “ه.ص”، المعتقل بفي هذه المؤسسة في إطار قانون مكافحة الإرهاب، أقدم، أمس، في حدود الساعة التاسعة ليلا على الانتحار شنقا داخل غرفته، مستعملا قطعة من ألبسته، التي ربطها في قضبان النافذة.

وأضافت الإدارة نفسها أن المتوفى كان يتناول بانتظام الأدوية الخاصة بالأمراض العقلية، والنفسية، ويخضع للمتابعة الطبية من طرف الطاقم الطبي للمؤسسة، وكان يستفيد بشكل منتظم من الزيارة العائلية، وأن سلوكه كان عاديا مع الموظفين، والنزلاء.

السجين، الذي انتحر شنقا، كان محكوما عليه بعشر سنوات سجنا، وكان من المرتقب أن يفرج عنه بتاريخ 25 يوليوز 2020، بعد انقضاء مدة محكوميته.

وأكدت إدارة السجن أنه قد تم إبلاغ النيابة العامة المختصة، وعائلة السجين الهالك بالوفاة، وذلك وفقا لما ينص عليه القانون المنظم للمؤسسات السجنية.