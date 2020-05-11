عاجل.. 163 إصابة جديدة بكورونا في المغرب..و205 حالة شفاء جديدة

أعلنت وزارة الصحة، قبل قليل، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب إلى 6226 حالة، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الاثنين، بعد تسجيل163 حالة جديدة.

وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 61515 حالة.

وحسب ذات الحصيلة، فقد وصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 2759حالة، بعد تسجيل 168 حالة تعافي جديدة.

كما استقر عدد الوفيات بسبب الفيروس في 188حالة وفاة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.