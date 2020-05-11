في غياب حل حكومي.. مستشار جماعي يحاول العودة للمغرب عبر “الحريك”

في ظل تفاقم أزمة المغاربة العالقين بالخارج، وعدم تحديد الحكومة لأي تاريخ لإجلائهم، أقدم مستشار جماعي، على محاولة العودة سرا إلى أرض الوطن.

عبد الغني بوزياني، المستشار الجماعي جماعة تاوجطات، والعالق في الجنوب الفرنسي منذ شهر مارس الماضي، أكد في حديثه لـ”اليوم 24″، محاولته العودة لأرض الوطن عبر “الحريك”.

وأوضح بوزياني، أن محاولته باءت بالفشل، وتمت إعادته للفندق الذي يقيم فيه في فرنسا، مبررا محاولته ركوب أمواج الموت، باليأس وطول فترة انتظار حل لإعادته وكافة العالقين لأهاليهم وذويهم.

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يشار إلى أن إقدام بوزياني على هذه الخطوة اليوم، يأتي وسط استعداد المغاربة العالقين بالخارج، للاحتجاج أمام التمثيليات الدبلوماسية بالخارج، غدا الإثنين، للمطالبة بحل عاجل ينهي أشهر معاناتهم خارج الوطن، كما أنها ليست الأولى من نوعها، حيث حاول قبله شباب، وخصوصا من مدينة سبتة المحتلة، العودة لبيوتهم، منهم من نجح ومنهم من وقع في يد الحرس المدني.

تفاقم أزمة العالقين بالخارج، لا ترافقه أي مؤشرات إيجابية من الحكومة، حيث تحدث رئيس الحكومة سعد الدين العثماني خلال هذا الأسبوع عن أزمتهم، وأبدى تعاطفه معهم، إلا أنه ربط عودتهم بإعادة فتح الحدود المغربية، في تصريح يتنافى مع ما سبق أن صرح به وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، بحديثه عن قرب عودة العالقين، وإعداد وزارته للظروف المناسبة لهذه العملية.