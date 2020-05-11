طقس الاثنين.. أجواء حارة بالجنوب الشرقي وأمطار في الأطلس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الاثنين، أن تظل الأجواء نسبيا حارة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد، مع تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مرفوقة بكتل من الضباب وذلك على سواحل وسهول المحيط الاطلسي ، وكذا على سواحل البحر الابيض المتوسط.

كما سيلاحظ تمركز سحب أخرى غير مستقرة ومحملة بزخات مطرية فوق مرتفعات الاطلس والمناطق المجاورة لها. وابتداء من المساء سيصبح الطقس غائما مع نزول أمطار أو زخات مطرية ورعد بكل من شمال ووسط البلاد والريف والساحل المتوسطي والسايس والسهول المتواجدة غرب الاطلس، في حين ستبقى الاجواء بباقي جهات المملكة مستقرة مع سماء قليلة السحب الى غائمة جزئيا، هذا مع هبوب زوابع رملية خفيفة ومحلية بالاقاليم الجنوبية وجنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد.

وستهب الرياح معتدلة إلى أحيانا قوية نوعا ما من القطاع الشمالي أو من الغرب أحيانا بالأقاليم الجنوبية، ومن القطاع الغربي واحيانا من الشمال بالسهول الشمالية والوسطى بينما ستهب معتدلة القوة من القطاع الشرقي أو من الجنوب بجنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد ومن القطاع الغربي أو من الشمال احيانا بباقي الأرجاء الاخرى.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 06 و12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وهضاب الفوسفاط ووالماس ، وما بين 19 و26 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد وستكون ما بين 12 و 19 درجة بباقي جهات البلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة خلال النهار ما بين 16 و22 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 22 و30 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس والساحل المتوسطي ومنطقة طنجة والسهول الشمالية والوسطى وهضاب الفوسفاط ووالماس ومنطقة سوس والسفوح الجنوبية الشرقية والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية وستكون ما بين 30 و37 درجة بالجنوب الشرقي وبباقي الاقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان الى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز وما بين طانطان والداخلة وهائجا بباقي السواحل، وسيصبح هائجا الى قوي الهيجان عند الزوال شمال راس غير.