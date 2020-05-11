احتشد العشرات من المواطنين، في حي الأميرة للا عائشة في مدينة بني ملال بحثا عن القفة، التي يتم توزيعها للحد من الأزمة، التي تسببت فيها كورونا.
وشوهد مواطنون يخرقون حالة الطوارئ، ليلا، وهم يبحثون عن القفة، إذ احتشدوا حول شاحنة المساعدات، المقرر توزيعها على الفئات الهشة في بني ملال.
كانت هذه تفاصيل خبر خرقوا حالة الطوارئ بحثا عن القفة.. عشرات المواطنين ينزلون الشوارع ببني ملال- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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