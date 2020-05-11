الصحة الفلسطينية: لا إصابات بكورونا لليوم الرابع وتعافي 16 حالة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية، اليوم الإثنين، عن عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، لليوم الرابع على التوالي، فيما تم تسجيل 16 حالة شفاء.

وأفادت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، بعدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين لليوم الرابع، بعد فحص جميع العينات التي تم جمعها من مختلف المحافظات.

وقالت الوزيرة الكيلة في تصريح صحافي، إن حالات الشفاء الجديدة سجلت في ضواحي القدس 7 حالات، ومحافظة الخليل 7 حالات ومحافظة سلفيت حالة واحدة، ومحافظة نابلس حالة واحدة.

وأوضحت الكيلة أن محافظة سلفيت انضمت إلى المحافظات الخالية من الإصابات النشطة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المحافظات الخالية من الإصابات النشطة إلى 6، وهي: طوباس وأريحا والأغوار وبيت لحم وقلقيلية وجنين.

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وذكرت أن عدد الإصابات المسجلة في فلسطين بفيروس كورونا يستقر عند 547 إصابة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 367 حالة، ما يعني أن نسبة المتشافين ارتفعت إلى 67% من مجمل الإصابات المسجلة.

ووفقا لوزارة الصحة، فإن الإصابات النشطة، أي التي لا تزال مصابة، تتوزع في محافظات: القدس 121 إصابة، بينها 104 في مدينة القدس لوحدها ورام الله والبيرة 13 إصابة والخليل 33 ونابلس 2 وطولكرم 1 والمحافظات الجنوبية 6 إصابات.

وأشارت الوزارة في البيان إلى دخول 348 حالة جديدة إلى الحجر المنزلي، فيما بلغ عدد الحالات الموجودة فعليا في الحجر المنزلي 14875، والذين أنهوا الحجر 47196 حالة.