حاضنات يتظاهرن للمطالبة بحقوقهن بعد إغلاق الحضانات بسبب كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تظاهرت مئات الحاضنات في مختلف أنحاء البلاد، اليوم الإثنين، وذلك احتجاجا على تنكر الحكومة لحقوقهن وعدم تعويضهن عن خسارتهن لدخلهن بالكامل، في فترة الطوارئ وإغلاق الحضانات، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأكدت الحاضنات أنهن لم يتمكن من تقديم طلبات مخصصات البطالة، كونهن شبه مستقلات من جهة، ومن جهة أخرى لا يتبعن لرقابة وزارية مباشرة في عملهن.

وأعلنت رابطة الحاضنات في البلاد الإضراب ورفض فتح الحضانات لاستقبال الأطفال من سن 0-3 سنوات، إلى حين حصولهن على التعويض الكامل عن فترة الإغلاق، وطرحت بدائل تعويض على شكل تعويض المستقلين، غير أن الحاضنات رفضن العودة حتى يتم تنفيذ التعويض الفعلي عمليا.

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وفي مدينة سخنين، نظمت الحاضنات مظاهرة بمشاركة عشرات الحاضنات العربيات، وذلك بمشاركة عدد من قادة المجتمع العربي، في إطار النضال من أجل الحاضنات لحقوقهن.

وقالت الحاضنة، زليخة خلايلة: "نحن الحضانات نعمل من بيوتنا، وتعتبرنا الدولة مستقلات. في ظل أزمة كورونا تعاملوا معنا كأننا لسنا مستقلات ولسنا عاملات أيضا، أي لا يحق لنا مخصصات البطالة، وكذلك وحرمونا من الهبات التي قدموها للمستقلين، ثم وعدنا بمبالغ المنح للمستقلين، ولكن ما قدم للحاضنات كان جزئيا، إذ حصلت 30% فقط من الحاضنات على الهبة، وهكذا تم تهميشنا كليا، وعليه خرجنا لإضراب مفتوح إلى حين استعادة حقوقنا".

وأضافت أن "وزارة العمل والرفاه الاجتماعي وعدت، يوم أمس، بحل هذا الإشكال ودفع مستحقات الحاضنات، ولكن لم يقدم أي شيء بشكل رسمي وفعلي، ونحن نحمل وزارة العمل والرفاه كامل المسؤولية عما جرى معنا. هناك 4 آلاف حاضنة لا تجد في بيتها ما تطعم أطفالها، وعليه خرجنا لهذا النضال والمظاهرة."

وختمت الحاضنة من سخنين بالقول إنه "في هذا اليوم، تم تنظيم 5 مظاهرات في مناطق مختلفة في البلدات، وهذه المظاهرات ستتواصل، يوم السبت، بمظاهرة جامعة في الناصرة، أمام المكاتب الحكومية، للمتضررين من أزمة كورونا".