الصين: منتزه "ديزني" الترفيهي يعيد فتح أبوابه بحذر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فتح متنزه ديزني لاند الترفيهي في مدينة شنغهاي أبوابه، اليوم الإثنين، بعد أن كانت مغلقة طيلة الثلاثة أشهر الماضية تماشيًا مع تدابير الحد من انتشار وباء كورونا المستجد في الصين التي بدأت الحياة فيها تعود إلى طبيعتها.

واستقبل المتنزه عددًا محدودًا من الزوار الذين حجزوا بطاقاتهم مسبقًا بعد قياس حرارتهم عند الوصول، وإبرازهم رمزًا صادرًا عن الحكومة لإثبات أنهم لا يشكلون خطرًا صحيًا إذ لا يزال شبح الوباء مسيطرًا.

وحمل عاملون في المتنزه لافتات تطلب من الزوار الالتزام بتوصيات التباعد الاجتماعي عند الوقوف في الطوابير، كما حُددت أماكن الوقوف بخطوط صفراء وملصقات، وبُثت رسائل عبر مكبرات الصوت توصي بعدم نزع الكمامة.

وأكد المنتزه الذي بات من بين منتزهات ديزني الرئيسية الستة، اعتماده إجراءات تنظيف وتعقيم مشددة، مع تعليق العروض التي تتطلب تفاعلًا بين الزوار والشخصيات مثل ميكي ماوس.

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وذكرت وسائل إعلام رسمية صينية أن بطاقات اليوم الأول بيعت بالكامل في غضون دقائق بعد طرحها الجمعة، بالرغم من تدابير الوقاية والجو العام الذي يسوده الخوف من إصابات جديدة أو موجة ثانية من الوباء.

وتراجعت أرباح مجموعة "والت ديزني كومباني"، الأسبوع الماضي، بنسبة 91% لتصل إلى 475 مليون دولار خلال الربع الأول من السنة، متوقعةً أن يبلغ التراجع 1.4 مليار دولار خلال الربع الحالي جراء الأزمة الناجمة عن تفشي الوباء.

وتجدر الإشارة إلى أن انتشار الوباء حول العالم وجّه ضربة قوية جدًا لمتنزهات "ديزني" الترفيهية، التي أقفلت أبوابها في كل من الصين، والولايات المتحدة، واليابان وفرنسا، منذ نهاية كانون الثاني/ يناير.