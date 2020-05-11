شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. اختتام حملة النظافة الشاملة لعدد من الاحياء والطرقات بعدن والان مع التفاصيل

الإثنين 11 مايو 2020 اختتمت بالعاصمة المؤقتة عدن حملة النظافة الشاملة التي نفذها إئتلاف عدن للإغاثة ،ضمن الخطة الطارئة لإغاثة منكوبي السيول والامطار الغزيرة التي شهدتها عدد من مديريات محافظة عدن، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

Advertisements واستهدفت الحملة على مدى اسبوعين ، عملية رش ضبابي لعدد من الاحياء والطرقات وتصفية ممرات تصريف مياه الأمطار ورفع وازاحة المخلفات التي خلفتها السيول في الطرقات في مديرية صيرة.

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