اخبار العالم

البحسني يلتقي القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يلتقي القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت والان مع التفاصيل

الإثنين 11 مايو 2020

التقى محافظ حضرموت، فرج البحسني، السبت، بمكتبه بالمكلا، قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت.

 

واطلع البحسني، خلال اللقاء على الدعم المقدم من المجلس الانتقالي الجنوبي ضمن جهود السلطات المحلية لمجابهة وباء فايروس "كوفيد 19".

 

 

Advertisements

وتقدم المحافظ بالشكر لقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي على ما قدموه من دعم للمستشفيات ضمن الجهود المبذولة لمكافحة الوباء.

 

وتطرق اللقاء إلى جملة من الموضوعات التي تهم الصالح العام بالمحافظة، وذلك ضمن المشاورات والمباحثات حول الإدارة المثلى لتحصيل الموارد، وتعزيز الرقابة عليها بمشاركة الجميع.

 

من جانبه، أدان المجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت أعمال الشغب في مدينه المكلا واعتبر من يغذيها عناصر معادية للمحافظة وقيادتها.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البحسني يلتقي القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا