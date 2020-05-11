شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان تشدد الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت قوى الأمن الداخلي في لبنان تشديد الاجراءات بحق المخالفين لقرار التعبئة العامة في البلاد ابتداء من صباح اليوم الاثنين. وقالت قوى الأمن ،عبر موقعها على "تويتر" إن ذلك يأتي "بعد ازدياد المصابين بوباء كورونا في اليومين الأخيرين وعدم التزام البعض بقرار التعبئة العامة ومن أجل منع تفشي الفيروس".

وأشارت إلى أنها ستعمد مضطرة إلى التشدد بالإجراءات بحق المخالفين ابتداء من صباح الاثنين، قائلة إن "المسؤولية تقع على عاتقنا جميعا للحفاظ على ما توصلنا إليه في محاربة الوباء".