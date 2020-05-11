شكرا لقرائتكم خبر عن نقل رئيس وزراء الهند السابق إلى المستشفى إثر وعكة صحية والان نبدء بالتفاصيل

قال مسؤولون وتقارير إعلامية هندية ، أنه تم نقل رئيس الوزراء الهندي السابق مانموهان سينج إلى مستشفى في نيودلهي بعد أن اشتكى من ألم في الصدر، وأوضح مسؤول بالمستشفى إن سينج 87 عاما، وهو زعيم ينتمي لحزب المؤتمر الوطني الهندي المعارض، نقل الى معهد عموم الهند للعلوم الطبية في وقت متأخر أمس الأحد. وأفاد المسؤول: "إنه يخضع للملاحظة في مركز القلب - إنه في حالة مستقرة"، رافضا الكشف عن المشكلة الصحية التي يخضع سينج للعلاج منها.

وذكرت تقارير إعلامية أن سينج شكا من ألم في الصدر. ونقلت شبكة تليفزيون نيودلهي عن مصادر في المستشفى أن سينج يعاني من "حمى هي رد فعل لتناول دواء جديد". واستبعدوا "أسباب أخرى للحمى". وأضاف التقرير أن سينج الذي تولى منصب رئيس الوزراء لفترتين قد أصيب بوعكة صحية في مارس، حيث أوصى الأطباء له بالراحة التامة.

يشار إلى أن سينج هو خبير اقتصادي معروف ينسب له الفضل في وضع الهند على طريق التحرر الاقتصادي خلال فترة ولايته كوزير للمالية في تسعينيات القرن الماضي.