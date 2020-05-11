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إصابات كورونا تقفز إلى مستويات عالية في روسيا

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شهدت روسيا اليوم الاثنين ارتفاعا قياسيا في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا إذ سجلت 11656 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في ظاهرة عزتها السلطات إلى برنامج فحص مكثف.

وسجل مركز إدارة أزمة فيروس كورونا في البلاد 94 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد إلى 2009 أشخاص.

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