غلق مقر حزب 'ثأر الله' في البصرة

أعلنت شرطة البصرة، الاثنين، غلق مقر حزب "ثأر الله" في المحافظة والقبض على من فيه إثر إطلاق نار أدى لإصابة متظاهرين. وقالت المديرية، إنه "على اثر إطلاق عيارات نارية خلال اعتداء عدد من المتظاهرين على مبنى حزب ثأر الله الإسلامي في البصرة مما أدى إلى إصابة عدد من المتظاهرين، على الفور توجهت قوة من شرطة البصرة إلى مقر الحزب وإلقاء القبض على من فيه و غلقه وذلك للتحقق من ملابسات إطلاق النار".



وأضافت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "تم ضبط اسلحة وأعتدة متنوعة".

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