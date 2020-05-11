صور للسفينة الايرانية التي تعرضت الى صاروخ

أظهرت صور جديدة للمناورة البحرية التي تحولت إلى كارثة إيرانية إثر فقدان العشرات بصاروخ أطلقته مدمرة جاماران التابعة للجيش الإيراني استهدف سفينة إيرانية (فرقاطة كنارك) في مياه بندر جاسك" جنوب إيران، المطل على الخليج العربي.

وأعلن الجيش الإيراني في وقت لاحق الاثنين أن 19 شخصا قتلوا في "الحادث" الذي تعرّضت سفينة حربية فيه لضربة صاروخية صديقة خلال تدريبات في خليج عمان.

وذكرت وكالة "تسنيم" في تغريدة باللغة الإنكليزية أن "كنارك" ضربت بصاروخ أطلقته سفينة حربية إيرانية أخرى. وقالت إن السفينة تعرّضت "لنيران صديقة بعدما أطلقت فرقاطة جماران من فئة موجة صاروخا عن طريق الخطأ خلال تدريب حي على إطلاق النار في منطقة جاسك في مياه الخليج الفارسي".

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