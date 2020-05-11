الفلبين تستدعي قوات الاحتياط لمواجهة كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الأسطول الفلبيني، الإثنين، استدعاء قوات من الاحتياط للمساعدة في حراسة نقاط التفتيش التي تمت إقامتها لتطبيق إجراءات الحظر ضمن تدابير مواجهة فيروس كورونا.
ونقلت وكالة أنباء الفلبين عن ماريا كريستينا روكاس، مدير مكتب الشؤون العامة بالأسطول، قولها إنه تم نشر 210 من قوات الاحتياط، فى مناطق مختلفة في بانجاسينان وباجيو سيتى وزامباليس.
وأضافت أنه تم نشر ضابط واحد و150 فردا آخرين من قوات الاحتياط فى الباى وكامارينيس سور وسورسوجون وكيوزون واوكسيدينتال ميندورو.
وأوضحت أن عملية نشر هذه القوة من الاحتياط، يفوق عمليات نشر القوات النظامية بالأسطول.
ووفق ما ذكرته الوكالة، قام الأسطول الفلبيني في وقت سابق بنشر فرقتين من الجنود النظاميين ومشاة البحرية لحراسة نقاط التفتيش المختلفة لتعزيز إجراءات الحظر فى مانيلا.
والسبت الماضي، أعلنت وزارة الصحة الفلبينية أن عدد الوفيات بفيروس كورونا تجاوز السبعمئة شخص، فيما ارتفعت الإصابات إلى 10.610.
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