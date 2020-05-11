انت الان تتابع الولايات المتحدة تتهم الصين بمحاولة اختراق بيانات لقاحات كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة مكبرة لفيروس كورونا

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي يستعدان لإصدار تحذير من أن أكثر القراصنة والعملاء مهارة في الصين يعملون على سرقة الأبحاث الأمريكية الجارية لتطوير لقاحات وعلاجات لفيروس كورونا.

وذكرت الصحيفة أن مسودة التحذير العام، الذي يقول المسؤولون إنه من المرجح أن يصدر في الأيام القادمة، تفيد بأن الصين تسعى للوصول إلى "البيانات القيمة بوسائل غير مشروعة تتعلق باللقاحات والعلاجات والاختبارات"، وتركز على السرقة الإلكترونية والعمل عن طريق "عملاء غير تقليديين"، وهو تعبير ملطف للإشارة للباحثين والطلاب الذين تقول إدارة ترامب إنه جرى تنشيطهم لسرقة البيانات من داخل المختبرات الأكاديمية والخاصة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين حاليين وسابقين يرون أن قرار إصدار اتهام محدد ضد فرق القرصنة التابعة للدولة الصينية "هو جزء من استراتيجية رادعة أوسع تشارك فيها القيادة السيبرانية الأمريكية ووكالة الأمن القومي".

Advertisements

وأوضحت أنه "في ظل السلطات القانونية التي أصدرها الرئيس ترامب منذ ما يقرب من عامين، فإن لديهم القدرة على التعمق في الشبكات الصينية وغيرها لشن هجمات مضادة متناسبة".

ذكرت الصحيفة أنه "من غير الواضح بالضبط ما فعلته الولايات المتحدة، إذا ما ما كانت فعلت شيئا بالفعل،لإرسال طلقة مماثلة نحو الهدف لمجموعات القرصنة الصينية".