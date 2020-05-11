فلاي دبي: رحلات المسافرين معلقة حتى 4 يونيو المقبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت شركة فلاي دبي إن رحلات المسافرين ستبقي معلقة حتى الخميس 4 يونيو 2020 كجزء من الإجراءات و التدابير الاحتياطية التي يجري تنفيذها لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتماشياً مع الإشعار المحدث للطيارين الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني.



وذكرت في بيان لها اليوم وفقا للبيان، أنها تواصل تركيز جهودها على دعم الجهود الحكومية في رحلات العودة إلى الوطن وتمكين حركة السلع الأساسية عبر شبكتها وما بعدها.

وأضافت أنه منذ دخول التعليمات المتعلقة بالسفر حيز التنفيذ في 24 مارس 2020، نقلت أكثر من مليون و651 ألفاً و929 كيلو جراماً من الشحن شملت المواد سريعة التلف، والمستلزمات الطبية، والبريد السريع والبضائع الأساسية.

وشغلت فلاي دبي للشحن 276 رحلة جوية إلى 26 دولة، وذلك باستخدام ست من طائرات بوينغ 800-737 من الجيل الجديد التي تم تخصيصها للعمل كرحلات لجميع البضائع.

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وقال حمد عبيد الله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي: "تبقى عمليات الشحن الجوي محور تركيزنا خلال الأسابيع القليلة المقبلة. لقد عملنا بشكل وثيق مع شركائنا الاستراتيجيين لتمكين فلاي دبي من نقل البضائع بسلاسة حيث تشتد الحاجة إليها ، مع الالتزام بمعايير السلامة التي وضعتها الصناعة ومنظمة الصحة العالمية".

وتعمل فلاي دبي للشحن على زيادة سعة حمولتها من خلال نقل البضائع في عنبر الشحن على رحلات العودة. حصلت الشركة على الموافقات الحكومية لتشغيل 90 رحلة عودة خاصة إلى الوطن خلال الأسابيع القليلة الماضية.

تمكن أكثر من 12532 راكباً من العودة إلى منازلهم في 19 دولة على رحلات فلاي دبي بفضل جهود وتعاون السفارات والسلطات الحكومية المختصة.

تم تشغيل رحلات العودة هذه إلى: أفغانستان، أذربيجان، بنجلاديش، كرواتيا، مصر، جورجيا، إيران، العراق، الكويت، قيرغيزستان، ميانمار، باكستان، رومانيا، روسيا، صربيا، ارض الصومال، السودان، تايلاند، والمملكة المتحدة.

وفي الوقت الذي ستستمر فلاي دبي في تشغيل المزيد من رحلات الشحن فقط خلال هذه الفترة ، ستخضع رحلات العودة إلى موافقات حكومية وعلى المسافرين التنسيق مباشرة مع سفاراتهم.

واستقبلت فلاي دبي أكثر من 187 ألف استفسار منذ مارس الماضي، وخصصت فريقًا متخصصًا لدعم العملاء.