شكرا لقرائتكم مشاهد جديدة لسفينة إيران.. نقل جرحى ودخان يتصاعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أظهرت لقطات جديدة للمناورة البحرية التي تحولت إلى كارثة إيرانية إثر فقدان العشرات بصاروخ أطلقته مدمرة جاماران التابعة للجيش الإيراني استهدف سفينة إيرانية (فرقاطة كنارك) في مياه بندر جاسك" جنوب إيران، المطل على الخليج العربي، نقل عدد من الجرحى.
كما أظهرت مقاطع مصورة حصلت عليها العربية محاولة اطفاء فرقاطة كنارك، وسحبها إلى المرسى
إلى ذلك، ظهرت في مقاطع أخرى، ألسنة الدخان الأسود تتصاعد من السفينة المستهدفة .
وأعلن الجيش الإيراني في وقت لاحق الاثنين أن 19 شخصا قتلوا في "الحادث" الذي تعرّضت سفينة حربية فيه لضربة صاروخية صديقة خلال تدريبات في خليج عمان.
وجاء في بيان على موقع الجيش أنه "بعد ظهر الأحد، وخلال تدريبات كانت تقوم بها عدة سفن تابعة لسلاح البحرية في مياه جاسك وشاباهار، تعرّضت سفينة الدعم الخفيفة كنارك لحادث"، مضيفا أن "عدد القتلى جرّاء هذا الحادث بلغ 19 كما أصيب 15 بجروح".
إلى ذلك، أضاف أنه تم سحب السفينة إلى الشاطئ لإجراء "تحقيقات تقنية"، داعيا الناس إلى "تجنّب التكهّنات" إلى حين صدور معلومات جديدة.
وذكرت وكالة "تسنيم" في تغريدة باللغة الإنكليزية أن "كنارك" ضربت بصاروخ أطلقته سفينة حربية إيرانية أخرى. وقالت إن السفينة تعرّضت "لنيران صديقة بعدما أطلقت فرقاطة جماران من فئة موجة صاروخا عن طريق الخطأ خلال تدريب حي على إطلاق النار في منطقة جاسك في مياه الخليج الفارسي".
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