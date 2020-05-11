تعرض قوة امنية لاعتداء بعد حجز شاحنتين محملتين بالمازوت متجهتين نحو الحدود

حجزت قوة من ​المديرية العامة للجمارك​ ضابطة ​طرابلس​، مفرزة عندقت- عكار، شاحنتين تحملان في صندوقهما خزانات مموهة مملوءة بمادة ​المازوت​ (حوالي 22000 ليتر) ومتجهتين نحو منطقة حدودية. واثناء اقتياد الشاحنتين الى المركز تعرضت القوة لاعتداء من قبل مجموعة كبيرة من الاشخاص ما سمح بفرار الآليتين. ثم أعيد توقيفهما من قبل احد حواجز ​الجيش اللبناني​ بعد التنسيق مع قواته المنتشرة في المنطقة وجرى استلامهما تمهيدا لاتخاذ الاجراءات المناسبة بحقهما وبحق جميع المعتدين في ضوء إشارة ​القضاء​ المختص.

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