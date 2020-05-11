إعتقال 8 أشخاص إضافيين في إطار التحقيق بمحاولة "الغزو" في فنزويلا

أعلنت السلطات الفنزويلية والتلفزيون الحكومي اعتقال 8 "إرهابيّين"، في إطار التحقيق المتعلّق بمحاولة "غزو" لفنزويلا جرى إحباطها، ليصل بذلك عدد الموقوفين الإجمالي في إطار هذه القضية إلى 45 شخصًا.
وكان قد ذكر قائد العمليات الاستراتيجية في فنزويلا، الأدميرال ريميجيو سيبالوس، يوم أمس، أنّه "تمّ أسر ثلاثة مرتزقة إرهابيّين آخرين في كولونيا توفار"، وهي بلدة صغيرة بالقرب من كراكاس .
وبذلك يكون قد تمّ اعتقال 45 شخصًا لتورّطهم المفترض في عمليّة "غزو" فاشلة، تضمّنت رسو أشخاص يومي 3 و4 أيار على شاطئ ماكوتو، القريب من كراكاس على الساحل الكاريبي.
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