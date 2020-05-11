عون استقبل المطران عودة وبو صعب

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، في حضور النائب الياس بوصعب.
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