حسن التقى لجنة متطوعي الدفاع المدني: نمر بمرحلة صعبة جدا وسأرفع مطلبكم للحكومة

أكّد وزير الصحة العامة ​حمد حسن​، خلال لقائه في دارته في ​بعلبك​ وفودًا شعبية، ولجنة متطوّعي ​الدفاع المدني​ في ​لبنان​، الّذين نقلوا إليه مطالبهم، أنّ "مطلبكم مطلب حقّ ومثبت بموجب قانون ومراسيم يجب أن تُطبّق، وكما غير قطاعات أخذت حقوقها يجب أن تأخذوا هذه الحقوق، بخاصّة أنّكم تقومون بواجبكم على أكمل وجه بإسعاف مدني وإسعاف صحّي وبإنقاذ المواطنين من ​الحرائق​".

وشدّد على "أنّنا نمرّ بمرحلة صعبة جدًّا، وأنّ هذه الحكومة برئاسة ​حسان دياب​ تعمل لإحقاق الحق، وبما أنّكم أصحاب حقّ فسأرفع هذه المطالب إلى وزير الداخلية و​البلديات​ ونائبة رئيس الحكومة ورئيس الحكومة، لدراسة الآليّة العملانيّة للسير بتطبيق القوانين".

كما استقبل حمد وفدًا من أطباء كليّات الطب في لبنان، الّذين قدّموا له دراسة بروتوكول علاجي لفيروس "كورونا". وبدوره، وَعَد حسن بدراسته مع أطبّاء اختصاصيّين في الوزارة.