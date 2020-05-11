أعلن رئيس بلدية عمشيت انطوان عيسى في بيان، "ان ما شهده البولفار البحري في البلدة من زحمة للمواطنين، غير آبهين بالارشادات الصحية الوقائية لجهة عدم وضع الكمامات والتباعد الجسدي والتقيد بتوجيهات عناصر شرطة البلدية، امر غير مقبول"، مشيرا الى انه "في حال بقي الوضع على ما هو عليه، ستكون البلدية مجبرة بإتخاذ اجراءات قاسية بحق المخالفين بالتعاون مع القوى الامنية، وتضطر الى اقفال الطريق المؤدية الى الكورنيش امام السيارات والمواطنين".
ودعا الجميع "الى تحمل المسؤولية تجاه خطر وباء الكورونا كل في نطاق تواجده، لاسيما المحلات التجارية، والعمل بتوجيهات الحكومة من اجل انقاذ مجتمعنا واهلنا"، ولفت الى ضرورة "التنبه لخطورة الوضع، كي لا يتفشى هذا الوباء من جديد في البلدة التي لم يسجل فيها اي حالة جديدة منذ ما يقارب الشهر"، مؤكدا انه "بوعينا وتضامننا نستطيع انقاذ بلدتنا".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية عمشيت: سنتخذ اجراءات قاسية بحق المخالفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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