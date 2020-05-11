عكر: توقف أقلام المحكمة العسكرية لغاية 24 الحالي وحجر العناصر المصابة والمخالطة لها 14 يوما

اعلنت نائبة رئيس ​الحكومة​ وزيرة الدفاع الوطني ​زينة عكر​ في بيان أنه نظرا للظروف المستجدة المتعلقة بإصابة عدد من عناصر سرية ​الشرطة العسكرية​ المولجة بتأمين الحماية في محيط ​المحكمة العسكرية​ وداخلها ب​فيروس كورونا​ المستجد، فإن الضرورة تقضي حجر العناصر المصابة والمخالطة لها لمدة لا تقل عن 14 يوما، الامر الذي يحتم توقف أقلام المحكمة العسكرية عن تلقي الطلبات والمراجعات على أنواعها لغاية 24/5/2020.

وأشارت الى أنه يستثنى مما ورد اعلاه الطارئ منها حيث سيصار إلى تأمين العمل في الأقلام في حدَّه الأدنى".