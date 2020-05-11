اعلنت نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر في بيان أنه نظرا للظروف المستجدة المتعلقة بإصابة عدد من عناصر سرية الشرطة العسكرية المولجة بتأمين الحماية في محيط المحكمة العسكرية وداخلها بفيروس كورونا المستجد، فإن الضرورة تقضي حجر العناصر المصابة والمخالطة لها لمدة لا تقل عن 14 يوما، الامر الذي يحتم توقف أقلام المحكمة العسكرية عن تلقي الطلبات والمراجعات على أنواعها لغاية 24/5/2020.
وأشارت الى أنه يستثنى مما ورد اعلاه الطارئ منها حيث سيصار إلى تأمين العمل في الأقلام في حدَّه الأدنى".
كانت هذه تفاصيل خبر عكر: توقف أقلام المحكمة العسكرية لغاية 24 الحالي وحجر العناصر المصابة والمخالطة لها 14 يوما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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