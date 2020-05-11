مصادر "النشرة": قطار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي يسير على السكة الصحيحة

اعتبرت مصادر متابعة للاجتماعات المتعلقة بطلب لبنان مساعدة من صندوق النقد الدولي، عبر "النشرة"، أن "قطار المفاوضات يسير على السكة الصحيحة"، معربة عن أسفها من "بعض الأخبار التي يتم اختلاقها عبر وسائل الإعلام والتي تهدف إلى الأذى والتشويش على المفاوضات".
ونفت المصادر ما يُشاع بين الحين والآخر أن لبنان أضاع مبلغ 20 مليار دولار، مشيرة إلى أن "هذه المزاعم هي عبارة عن أخطاء جسيمة يقف وراءها بعض الأطراف"، مؤكدة أنه "لو صحت هذه الأقاويل لما بدأ البنك الدولي بالتفاوض مع لبنان".
ورأت المصادر أن "كل الوثائق التي قدمت لصندوق النقد هي عمل متين ومحترف يمكن على أساسها إخراج لبنان من الأزمة التي يواجهها"، مشددة على أن "كل ما يشاع عن فرض ضرائب خيالية على الناس هو كذب وهذه الحملات الكاذبة تضر بموقع لبنان التفاوضي".
واستغربت المصادر "كيف لا يتحرك القضاء لمعرفة من يدس السموم ويهدف للنيل من مصلحة الدولة العليا لأغراض رخيصة"، مشككة ان "من يبث هذه الأخبار هدفه ربما تغطية بعض السرقات لبعض المسؤولين".
اما عن قول البعض بان الخطة الحكومية "شيوعية"، فتضحك المصادر المتابعة للاجتماعات: قلّما يقبل صندوق النقد التفاوض انطلاقاً من اوراق "شيوعية"!.
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