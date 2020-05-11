مصادر "النشرة": قطار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي يسير على السكة الصحيحة

اعتبرت مصادر متابعة للاجتماعات المتعلقة بطلب ​لبنان​ مساعدة من ​صندوق النقد​ الدولي، عبر "النشرة"، أن "قطار المفاوضات يسير على السكة الصحيحة"، معربة عن أسفها من "بعض ​الأخبار​ التي يتم اختلاقها عبر وسائل الإعلام والتي تهدف إلى الأذى والتشويش على المفاوضات".

ونفت المصادر ما يُشاع بين الحين والآخر أن لبنان أضاع مبلغ 20 مليار ​دولار​، مشيرة إلى أن "هذه المزاعم هي عبارة عن أخطاء جسيمة يقف وراءها بعض الأطراف"، مؤكدة أنه "لو صحت هذه الأقاويل لما بدأ ​البنك الدولي​ بالتفاوض مع لبنان".

ورأت المصادر أن "كل الوثائق التي قدمت لصندوق النقد هي عمل متين ومحترف يمكن على أساسها إخراج لبنان من ​الأزمة​ التي يواجهها"، مشددة على أن "كل ما يشاع عن فرض ضرائب خيالية على الناس هو كذب وهذه الحملات الكاذبة تضر بموقع لبنان التفاوضي".

واستغربت المصادر "كيف لا يتحرك ​القضاء​ لمعرفة من يدس السموم ويهدف للنيل من مصلحة ​الدولة​ العليا لأغراض رخيصة"، مشككة ان "من يبث هذه الأخبار هدفه ربما تغطية بعض ​السرقات​ لبعض المسؤولين".

اما عن قول البعض بان الخطة الحكومية "شيوعية"، فتضحك المصادر المتابعة للاجتماعات: قلّما يقبل صندوق النقد التفاوض انطلاقاً من اوراق "شيوعية"!.

