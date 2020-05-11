المشرفية: يجب الخروج برؤية جديدة للسياحة في لبنان

أكد وزير ​السياحة​ ​رمزي المشرفية​ خلال لقاء مع ممثلي ​المؤسسات السياحية​ ان "ما فينا نضحك عحالنا" ومن واجبنا أن نتعاون جميعاً للخروج من المشاكل خصوصاً وأنّ عامل الوقت والعامل الصحي والعامل الإقتصادي ضدّنا".

وشدد على ان " قطاع السياحة رافعة لكل القطاعات ويعكس وجه لبنان الحضاري ومجلس الوزراء يعمل كخلية لكن لا قدرة لدينا على مواجهة كلّ الأزمات وواجبنا أن نتساعد للخروج من المشاكل​​​​​​​".

وأوضح ان "الحجر سيطول في كلّ البلدان وليس في لبنان فقط ولا يمكن أن نتوقع قدوم موجة من السياح في ظلّ الأزمة". وقال: "ينبغي أن نعتمد على أنفسنا بالدرجة الأولى وليس على المساعدات فقط وأدعو للتعاون في مواجهة الأزمة".

ورأى انه "يجب الخروج برؤية جديدة للسياحة في لبنان مع الأخذ بالإعتبار الواقع بعد "كورونا".