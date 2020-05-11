طيران الشرق الأوسط: يسمح لحامل وثيقة سفر لاجىء فلسطيني القدوم إلى لبنان على متن رحلات الإجلاء

اعلنت شركة ​طيران الشرق الأوسط​ الى انه "عطفا على البيان الصادر عن طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية ال​لبنان​ية بتاريخ 10 أيار 2020، واستنادا إلى التوضيحات الواردة من ​المديرية العامة للأمن العام​، تفيد الشركة أنه في حال توافر أماكن شاغرة على متن طائراتها، يسمح للمسافر الفلسطيني الذي يحمل "وثيقة سفر لاجىء فلسطيني صادرة عن السلطات اللبنانية" القدوم إلى لبنان على متن رحلات الإجلاء. لذا اقتضى التوضيح".

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