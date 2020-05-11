النشرة: وقفة احتجاجية لحراك صيدا أمام أحد المصارف للمطالبة بالإفراج عن موقوفَين بتهمة تفجير عبوة أمامه

أفاد مراسل "الخليج 365" في صيدا" بأنّ "حراك "صيدا - تنتفض"، نظّم وقفةً احتجاجيّةً أمام مدخل مصرف "فرنسبنك" في صيدا، تحت شعار "أسقطوا الدعاوى القضائية"، للمطالبة بالإفراج عن الناشطين محمود مروة ووضاح غنوي الموقوفَين منذ نحو أسبوع بتهمة تفجير عبوة أمام المصرف؛ وذلك وسط إجراءات أمنيّة مشدّدة اتّخذتها قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني دون حصول أي إشكال بينها وبين المحتجين".
وأوضح أنّ "الوقفة الاحتجاجيّة هي الثانية أمام فرع المصرف نفسه، والرابعة بعد وقفة في ساحة الثورة عند تقاطع إيليا وأمام قصر العدل، للمطالبة بالافراج عن مروة وغنوي"، لافتًا إلى أنّ "المشاركين هتفوا ضدّ حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة ورئيس إدارة "فرنسبنك" عدنان القصار، وقام بالضرب بأكفهم على تخللها واجهة المصرف التي استبدل فيها الزجاج الشفاف بجدار من الحديد المصفح، بعدما كتبوا في الاعتصام السابق شعارات وعبارات منها "أنتم في خطر".
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