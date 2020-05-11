وزارة المالية تنفي ترجمة خطة التعافي المالي من قبل فريق حكومي في وزارة المالية

لفتت ​وزارة المالية​ إلى انه "تتناقل بعض وسائل الإعلام أخباراً حول الأخطاء والفوارق والأرقام بين نسخة خطة التعافي المالي التي أعدّتها ​الحكومة​ ب​اللغة​ الإنكليزية ونسخة اللغة العربية وتُمعن في مقارنة نص ترجمة لنسخة قديمة مع النسخة الأخيرة في اللغة الإنكليزية رغم التوضيحات العديدة السابقة، وتطرح ​الأخبار​ الخاطئة وبشكل مستغرب مسألة ترجمة الخطة من قبل فريق حكومي في وزارة المالية، بينما الترجمة تمّت لدى مترجمين محلّفين وليس في وزارة المالية".

وأكدت ان "هذه الأخبار عارية عن ​الصحة​ جملة وتفصيلاً، وأن النسخة المعتمدة باللغة الإنكليزية والنسخة العربية قد نُشرتا على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية".