وزارة المالية تنفي ترجمة خطة التعافي المالي من قبل فريق حكومي في وزارة المالية

لفتت وزارة المالية إلى انه "تتناقل بعض وسائل الإعلام أخباراً حول الأخطاء والفوارق والأرقام بين نسخة خطة التعافي المالي التي أعدّتها الحكومة باللغة الإنكليزية ونسخة اللغة العربية وتُمعن في مقارنة نص ترجمة لنسخة قديمة مع النسخة الأخيرة في اللغة الإنكليزية رغم التوضيحات العديدة السابقة، وتطرح الأخبار الخاطئة وبشكل مستغرب مسألة ترجمة الخطة من قبل فريق حكومي في وزارة المالية، بينما الترجمة تمّت لدى مترجمين محلّفين وليس في وزارة المالية".
وأكدت ان "هذه الأخبار عارية عن الصحة جملة وتفصيلاً، وأن النسخة المعتمدة باللغة الإنكليزية والنسخة العربية قد نُشرتا على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية".
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