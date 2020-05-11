رئيس بلدية رماح دعا الاهالي الى التشدد في اجراءات الوقاية

دعا رئيس بلدية رماح في عكار مطانيوس ​الراعي​، في بيان، وفي سياق متابعة الاجراءات لمواجهة ​فيروس كورونا​، الاهالي الى التشدد في اجراءات ​الوقاية​ والحماية وذلك عبر وضع الكمامات لدى الخروج من المنزل، تجنب الإزدحام داخل ال​محلات​ التجارية أو محلات الخضار أو باقي المحلات المسموح لها بالعمل مع وضع الكمامات وتعقيم اليدين، و تعقيم كل الأغراض قبل الدخول إلى المنزل.

وتمنى على أبناء البلدة العائدين من العمل خارج البلدة والمقيمين داخلها، "تبديل الملابس قبل الدخول إلى المنزل، وتجنب الزيارات خلال هذه الفترة. أما للقادمين من السفر: فالرجاء احترام قاعدة الحجر الكامل خلال الفترة المحددة من قبل ​وزارة الصحة​ بالتنسيق مع لجنة ​البلدية​ ولأبنائنا المقيمين خارجها: ننصح بتجنب التنقلات بين المناطق وتجنب الاختلاط غير الضروري والبقاء قدر الإمكان ضمن نطاق جغرافي واحد حتى جلاء الأمور".

ودعا الى "عدم زيارة البلدة في حال وجود خطر إصابات ضمن المناطق التي تقيمون فيها أو ضمن نطاق العمل الذي تعملون به صونا لكم ولأهلكم وللبلدة أيضا".

من جهة ثانية، وزع ​الجيش اللبناني​ ومكتب التعاون العسكري CIMIC حصصا غذائية على 30 عائلة في بلدة رماح عكار، في ساحة البلدية، في حضور أعضاء من المجلس البلدي.