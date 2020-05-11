مصلحة الليطاني قدمت شكوى بحق مؤسسات صناعية بتصريف النفايات السائلة وطلبت من البلديات التنسيق قبل تنظيف مجرى النهر

قدّمت "المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​" شكوى أمام ​النيابة العامة المالية​ و​وزارة الصناعة​ و​وزارة البيئة​، بحقّ عدد من المؤسّسات الصناعية في الحوض الأعلى لنهر الليطاني، الّتي تبيّن نتيجة الكشف الفنّي أنّها تقوم بتصريف ​النفايات​ السائلة الناتجة عنها دون معالجة في نهر الليطاني وفي شبكات ​الصرف الصحي​، وهي: شركة "طيبة فودز" ​تعنايل​ (قضاء زحلة)، شركة "زهور تعنايل" ​المرج​ (قضاء ​البقاع الغربي​)، شركة "ألبان العسكر" المرج (قضاء البقاع الغربي) وشركة "روابي تعنايل" المرج (قضاء البقاع الغربي)؛ بهدف اتخاذ الإجراءات الزجريّة بحقّ ​المصانع​ المخالفة وإقفالها إلى حين التزامها بالموجبات المنصوص عنها في القوانين والقرارات المذكورة والتقيّد بالشروط البيئيّة المطلوبة للحفاظ على البيئة والمسطّحات المائيّة ونهر الليطاني".

من جهة أُخرى، وجّهت المصلحة كتابًا إلى وزير الداخلية و​البلديات​، طلبت بموجبه "التعميم على البلديات في الحوض الأدنى لنهر الليطاني كافّة، التنسيق معها قبل تنفيذ أي أشغال تتعلّق بتنظيف مجرى نهر الليطاني في الحوض الأدنى، كون تنفيذ هذه الأشغال عادةً ما ينتج عنها تعديات من قبل البلديات أو الأفراد على الأملاك النهرية، أو يؤدّي إلى إقامة منتزهات خاصّة، أو جسور وسدود فوق مجرى النهر أو أعمال سحب ونقل رمول من مجرى النهر وكذلك قطع الأشجار، بالإضافة إلى ما ينجم عنها من تعكير لمياه النهر والأضرار بموسم الري".