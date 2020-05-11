دول أوروبية تخرج من العزل

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بدأ عشرات ملايين الأشخاص في فرنسا وإسبانيا الاثنين استعادة قسم من حرية الحركة لكن المخاوف من موجة ثانية لا تزال قائمة في وقت سجلت فيه إصابات بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية ووهان.

مع فرض وضع الكمامات في وسائل النقل العام والالتزام باجراءات التباعد الاجتماعي، تتواصل الدعوات لتشجيع العمل عن بعد حيث تسعى الحكومات الى تأمين عودة هادئة للحياة الطبيعية بعد شهرين من توقف النشاط الاقتصادي.

والأمل والفرح باستعادة شيء من الحياة الطبيعية حاضران بقوة في هذين البلدين اللذين كانا بين الأكثر تضررا بالوباء الذي تسبب بأكثر من 280 ألف وفاة في العالم منذ ظهوره في نهاية 2019 في الصين.

وقالت بياتريس غونزاليز (66 عاما) وهي جامعية تقيم في لاس بالماس في الكناري "أشد ما يسعدني هو رؤية الأصدقاء مجددا وليس على الشاشات، الالتقاء في منزل أحدنا أو في الخارج".

وفي كل الانحاء يبقى التيقظ قائما لأن منظمة الصحة العالمية تتخوف من موجة ثانية للوباء الذي أدى الى عزل أكثر من نصف البشرية وأغرق الاقتصاد العالمي في ركود قياسي.

وسجلت فرنسا 70 وفاة خلال 24 ساعة من جراء فيروس كورونا، وهي أدنى حصيلة يومية منذ فرض الحجر المنزلي في 17 مارس، وفق ما أعلنت المديرية العامة للصحة الأحد، عشية بدء تخفيف تدابير العزل.

"ملل قاتل"

في كوريا الجنوبية حيث تم احتواء الوباء، أمرت العاصمة سيول بإغلاق الحانات والملاهي الليلية بعد تسجيل حالات إصابة جديدة بكوفيد-19. ورغم هذه الاجراءات التي اعتمدت اعتبارا من نهاية الأسبوع، أحصيت 35 حالة جديدة الاثنين.

وفي ووهان، البؤرة الأولى للوباء، أعلنت السلطات عن حالة جديدة الاحد وخمس حالات الإثنين بعد أكثر من شهر على التوقف إثر فرض اجراءات عزل مشددة جدا.

وأعاد ديزني لاند في شنغهاي فتح أبوابه الإثنين. وقالت زائرة عند مدخله برفقة ابنتها البالغة من العمر خمسة أعوام "رغم أن الكثير من أماكن الترفيه تبقى مغلقة، نحن متشوقون" للدخول مضيفة "لقد أمضينا شهرين في العزل، كان مللا قاتلا".

في ألمانيا التي غالبا ما يشار اليها كنموذج بسبب فاعليتها في إدارة الأزمة، تم تجاوز العتبة الرمزية لخمسين إصابة جديدة لكل مئة ألف نسمة في ثلاث مقاطعات.

في هذا الإطار، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي شفي من وباء كوفيد-19، الأحد تمديد العزل في بلاده حتى 1 يونيو على الأقل. وبريطانيا ثاني دولة أكثر تضررا بالوباء في العالم مع حوالى 32 ألف وفاة.

وتريد بريطانيا فرض فترة حجر صحي إلزامي على الوافدين جوا.

"انقذوا الأرواح"

في فرنسا، يبدو أن العزل الحازم وغير المسبوق الذي فرض على السكان منذ 17 مارس بدأ يؤتي ثماره، فقد انخفضت الحصيلة اليومية للوفيات مساء الأحد حتى 70 حالةً، العدد الأدنى حتى الآن.

لكن مع حصيلة وفيات إجمالية تفوق 26 ألفاً وهي من بين الأعلى في العالم، دعا المسؤولون الفرنسيون إلى الحذر.

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وكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تغريدة "بفضلكم، الفيروس تراجع. لكنه لا يزال هنا. أنقذوا الأرواح، كونوا حذرين".

لكن قراره إعادة فتح المدارس يثير قلقا وانتقادات، زاد منها ظهور ثلاث بؤر إصابة جديدة في قطاعات كانت حتى الآن تعتبر بين الأكثر أمانا.

في إسبانيا وبهدف الحد من مخاطر تفشي الفيروس، سيجري رفع العزل عن جزء من البلاد فقط. وتبقى معظم المدن الكبرى مثل مدريد وبرشلونة، خاضعة لقيود صارمة.

وأعلن رئيس الدوري الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس أنه يأمل استئناف البطولة في 12 حزيران/مايو، رغم الإعلان مساء الأحد عن تسجيل إصابات في أوساط اللاعبين.

وفي وقت تسعى فيه كرة القدم الأوروبية لاستئناف نشاطها بعد أشهر من التوقف، تكشف الفحوص إصابات في أوساط الكثير من النوادي.

استدعاء طلاب

في الولايات المتحدة، الدولة التي تسجل أعلى عدد وفيات بلغ 80 ألفا، دافع المستشارون الاقتصاديون للرئيس دونالد ترامب الأحد عن إمكانية إعادة إطلاق عجلة الاقتصاد في الولايات المتحدة بشكل آمن مع أن الوباء لا يزال يتمدد ومع تسجيل إصابات حتى في البيت الأبيض.

وفي الأيام الأخيرة، سجلت إصابة موظفين في الجناح الغربي للبيت الأبيض حيث يقع مكتب الرئيس البيضوي، أحدهما عسكري يعمل بخدمة الرئيس، والأخر متحدثة باسم نائب الرئيس مايك بنس.

في الأثناء، نفى البيت الأبيض الأحد أن يكون مايك بنس في الحجر.

في روسيا حيث تسجل أكثر من عشرة آلاف حالة إصابة يوميا، يثير استدعاء طلاب الطب استياء. وقالت سفيتلانا الطالبة في السنة السادسة في موسكو "كل من لا يحضر، لن يحصل على شهادته ويواجه مخاطر الاقصاء".

وبدأت الهند عملية رفع العزل لكنها لا تزال تحظر التنقل بين الولايات كما الرحلات الجوية الدولية والمحلية.

وأحصت حتى الأحد 63 ألف إصابة وأكثر من 2100 وفاة. ويرى خبراء أن الوباء سيتسارع في هذا البلد ليبلغ في يونيو أو يوليو ذروته.

مع ذلك خفضت السلطات القيود على النقل. ويفترض أن يستأنف العمل بشبكة السكك الحديد في الهند، وهي من بين الأكبر في العالم، تدريجاً اعتباراً من الثلاثاء.

في أوروبا، بدأت عدة متاحف بجمع أغراض توثق العزل. وقالت ساره لوسير منسقة مشروع في بلجيكا "يجب إبقاء أثر لهذا الحدث للتمكن من تفسير ما حصل بعد مئة عام".

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