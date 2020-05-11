اليابان تدرس إنهاء حالة الطوارئ مبكرًا في بعض مناطقها

صرح وزير الاقتصاد الياباني، ياسوتوشي نيشيمورا، بأن الحكومة تدرس رفع حالة الطوارئ عن كثير من مقاطعاتها قبل الموعد العام المقرر لذلك في 31 مايو.
وبحسب الوزير، فإن هذا الإجراء سيشمل المقاطعات التي ليست من بين الأكثر تضررًا بجائحة فيروس كورونا، وأن طوكيو وأوساكا و11 مقاطعة أخرى ليستمن بين المناطق التي قد تشهد تخفيفًا مبكرًا للقيود.
وقال نيشيمورا خلال جلسة للبرلمان اليوم الاثنين: "بالنسبة للمقاطعات الأربع والثلاثين إذا استطعنا التأكد من استمرار استقرار حالات الإصابة الجديدة فإن رفع حالة الطوارئ سيكون مطروحا بالنسبة لكثير
وأضاف أنه قد يعاد فرض حالة الطوارئ، إذا ظهرت علامات على تجاوز الحد بالإصابات بعد رفعها.
ومددت اليابان الأسبوع الماضي حالة الطوارئ العامة حتى نهاية مايو، مشيرة إلى أنها ستعيد تقييم الوضع في 14 مايو، وربما سيتم رفع هذه الإجراءات في وقت سابق عن ذلك بالنسبة لبعض المقاطعات.
وسجلت اليابان حتى الآن نحو 16 ألف إصابة، و624 وفاة بفيروس كورونا.
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