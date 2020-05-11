قال المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء (Ingv)، إن زلزالًا بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر ضرب العاصمة روما عند الساعة 5.03، وكان مركزه على عمق 10 كلم.
ووفقًا لبيانات المعهد، فإن "مركز الزلزال وقع على بعد 5 كلم عن بلدة فونتي نووفا،و9 كلم عن مينتانا و10 كلم عن مونتي روتوندر، وهي بلدات تقع في شمال شرق روما".
وأشار المعهد، إلى أنه "تم الشعور بقوة الزلزال، في جميع أرجاء العاصمة الإيطالية عند الفجر".
ولم ترد حتى الآن، أي بلاغات عن حدوث أضرار مادية، أو وقوع إصابات بشرية.
من جانبه، قال رئيس المكتب الصحفي للدفاع المدني، بيير فرانشيسكو دي ميليتو: "نحن لا نتحدث عن صدمة قوية للزلازل، فهزات بهذه القوة يتكرر حدوثها في بلادنا، ويتم تسجيل اهتزازات كهذه بقوة 3.3 درجات، بالمئات إن لم يكن بالآلاف خلال السنة".
كانت هذه تفاصيل خبر زلزال يهز جميع أرجاء روما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.