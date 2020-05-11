94 وفاة وأكثر من 11.5 ألف إصابة جديدة بكورونا في روسيا

أعلنت السلطات الصحية الروسية عن تسجيل 94 وفاة و11656 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، لتصعد بذلك روسيا إلى المركز الثالث عالميًا من حيث عدد الإصابات مع 221344 حالة.

وتجاوز إجمالي الوفيات في عموم البلاد عتبة الألفين ليبلغ 2009.

وأشار مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في بيان له إلى أن العدد الكلي للمتعافين ارتفع إلى 39801 بزيادة 5495 عن اليوم السابق.

وذكر البيان أن 46,5% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أية أعراض للمرض.

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وتحافظ وتيرة انتشار الوباء في روسيا

على الاستقرار على مدى الأيام الأخيرة، حيث يتراوح عدد الأصابات اليومية حول 11 ألفا.

وشهدت العاصمة موسكو 6169 إصابة جديدة ارتفاعا عن 5551 حالة في اليوم السابق لتصل الحصيلة إلى 115909.

وبلغ إجمالي الوفيات في موسكو 1124 بزيادة 56 حالة عن الحصيلة السابقة، فيما تماثل 4032 مريضًا للشفاء، ليرتفع عدد المتعافين إلى 17822.