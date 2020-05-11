مقتل 19 جنديًا وإصابة 15 آخرين في حادثة بارجة كونارك

أعلن الجيش الإيراني عن مقتل 19 جنديًا وإصابة 15 آخرين في حادث بارجة كونارك.

قالت البحرية الإيرانية، في بيان اليوم الإثنين، إن نيرانًا صديقة تسببت بالحادث، حيث أصاب صاروخ إيراني سفينة دعم في خليج عمان أمس

الأحد.

وأوضحت دائرة العلاقات العامة في البحرية أنه أثناء قيام عدد من قوات البحرية بتدريبات في مياه جاسك وتشابهار في خليج عمان، تعرضت بارجة كونارك لحادثة، مشيرة إلى

أنه تم نقل البارجة إلى السواحل لمعاينتها فنيًا.

ولم تشر البحرية في البيان إلى سبب الحادثة، وأضافت أن التحقيقات لا تزال جارية، مؤكدة ضرورة تجنب أي تخمينات وأنباء غير مؤكدة في هذا الصدد.

وذكرت مصادر إعلامية إيرانية، أن مدمرة جماران أصابت بالخطأ بارجة كونارك أثناء تدريبات البحرية الإيرانية.