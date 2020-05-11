جمعية إعانة المرضى الكويتية تتبرع بـ20 سيارة إسعاف لوزارة الصحة

تسلمت إدارة الطوارئ الطبية بوزارة الصحة الكويتية 20 سيارة إسعاف جديدة مجهزة بالكامل للتعامل مع حالات الاشتباه والإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وذلك بتبرع من جمعية صندوق إعانة المرضى الكويتي. وقال وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح في تصريح صحفي إن سيارات الاسعاف الجديدة مجهزة لدخول الخدمة مباشرة، وذلك لتمكين الوزارة من مسايرة الزيادة المضطردة في الحالات المصابة.

وثمن الشيخ باسل الصباح الدعم اللوجيستي والأنشطة الخيرية والإنسانية والتوعوية التي تقدمها الجمعية لوزارة الصحة وللأشخاص في المحاجر الصحية ولشرائح المجتمع المختلفة مكافحة لانتشار

وأشار الشرهان إلى التعاون الدائم بين الجمعية وادارات وزارة الصحة للمشاركة في الأنشطة والفعاليات المستمرة داخل المستشفيات والمراكز الصحية لصالح المرضى عمومًا والمرضى المعوزين على وجه الخصوص.

وأفاد أن الجمعية قامت خلال الأسبوعين الماضيين بتوزيع أكثر من 141 ألف عبوة مياه وعبوات عصير و236250 من الأكياس البلاستيكية المخصصة لصرف الأدوية في صيدليات المستشفيات والمراكز الطبية وأكثر من 2420 وجبة غذائية وزعت على المراجعين لمراكز الفحص والفرق الطبية العاملة بمختلف المراكز.

وأضاف، أن الجمعية وزعت أكثر من 10 آلاف حقيبة تحتوى على المعقمات وأدوات النظافة الشخصية وأكثر من 1600 مرتبة ومفارش وبطانيات كتجهيزات لمراكز الحجر استفاد منها 11100 شخص.

ولفت إلى إنتاج الجمعية 90 مقطع فيديو توعويًا وتوثيقيًا وكذلك توزيع ما يزيد على 36 ألف نشرة توعوية وبروشورات على مختلف شرائح المجتمع فيما كفلت أكثر من 235 أسرة لمرضى تساعدهم الجمعية بتوفير الأدوية غالية الثمن. المختلفة مكافحة لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة (صندوق إعانة المرضى) الدكتور محمد الشرهان في تصريح مماثل استمرار جهود الصندوق لدعم ومساندة وزارة الصحة وقطاعات الدولة المختلفة لاحتواء جائحة (كورونا).وأشار الشرهان إلى التعاون الدائم بين الجمعية وادارات وزارة الصحة للمشاركة في الأنشطة والفعاليات المستمرة داخل المستشفيات والمراكز الصحية لصالح المرضى عمومًا والمرضى المعوزين على وجه الخصوص.وأفاد أن الجمعية قامت خلال الأسبوعين الماضيين بتوزيع أكثر من 141 ألف عبوة مياه وعبوات عصير و236250 من الأكياس البلاستيكية المخصصة لصرف الأدوية في صيدليات المستشفيات والمراكز الطبية وأكثر من 2420 وجبة غذائية وزعت على المراجعين لمراكز الفحص والفرق الطبية العاملة بمختلف المراكز.وأضاف، أن الجمعية وزعت أكثر من 10 آلاف حقيبة تحتوى على المعقمات وأدوات النظافة الشخصية وأكثر من 1600 مرتبة ومفارش وبطانيات كتجهيزات لمراكز الحجر استفاد منها 11100 شخص.ولفت إلى إنتاج الجمعية 90 مقطع فيديو توعويًا وتوثيقيًا وكذلك توزيع ما يزيد على 36 ألف نشرة توعوية وبروشورات على مختلف شرائح المجتمع فيما كفلت أكثر من 235 أسرة لمرضى تساعدهم الجمعية بتوفير الأدوية غالية الثمن.

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