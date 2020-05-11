علماء يحذرون من تكيّف فيروس كورونا مع البشر

نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، الأحد، تقريرًا قالت فيه إن العلماء وجدوا أدلة على حدوث طفرات في بعض سلالات فيروس كورونا المستجد تشير إلى أنه قد يتكيف مع البشر، الأمر الذي يمثل "تحذيرًا مبكرًا".

وأظهر تحليل أكثر من 5300 جينوم لفيروس

كورونا من 62 دولة أنه على الرغم من استقرار الفيروس إلى حد ما، تكتسب بعض "الجينومات" طفرات، بما في ذلك تحوران في "بروتين سبايك" الذي يستخدمه الفيروس لإصابة الخلايا البشرية.

ويقول العلماء إن التغير الجيني في "بروتين سبايك" علامة على تكيف الفيروس مع مضيفه البشري.

ووفقًا للباحثين في مدرسة لندن لحفظ الصحة وطب المناطق الحارة، فإنه من غير الواضح كيف تؤثر الطفرات على الفيروس، إلا أن هذه التحورات التي نشأت بشكل مستقل في بلدان مختلفة قد تساعد الفيروس فى الانتشار بسهولة أكبر.