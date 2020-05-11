شنغهاي ديزني لاند تعاود فتح أبوابها بعد إغلاق 3 أشهر بسبب كورونا

أعادت شركة والت ديزني في مدينة شنغهاي الصينية، اليوم الإثنين، فتح أبوابها أمام عدد محدود من الزائرين، منهية إغلاقًا استمر نحو ثلاثة أشهر نتيجة تفشي فيروس كورونا.
ويمثل هذا حدثًا مهمًا بالنسبة لوالت ديزني ويعطي لمحة عن الطريقة التي قد تتعافى بها من هذه الجائحة التي أجبرتهاعلى إغلاق متنزهاتها في آسيا والولايات المتحدة وفرنسا، إضافة إلى العمليات في متاجرها للبيع بالتجزئة والسفن السياحية.
واتخذت الشركة إجراءات في شنغهاي ديزني لاند تشمل التباعد الاجتماعي ووضع كمامات وقياس درجات الحرارة للزائرين والموظفين، وستجعل عدد الزائرين "أقلبكثير" من 24 ألف شخص أو 30% من الطاقة اليومية وهو مستوى طلبته الحكومة الصينية.
وبيعت تذاكر الأيام الأولى لإعادة فتح شنغهاي ديزني لاند بسرعة يوم الجمعة.
وقال جو شوت الرئيس والمدير العام لـ"شنغهاي ديزني ريزورت" في احتفال "نأمل أن تكون إعادة الفتح اليوم بمثابة منارة عبر العالم، وتعطي الأمل والإلهام للجميع، ويمكن أن تظهر أننا نستطيع التغلب على أي تحدٍ معًا".
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