أفادت قناة روسيا اليوم بحدوث تبادل قصف مدفعي بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي بمنطقة شقرة في محافظة أبين جنوب البلاد.
من جانبها، ذكرت مصادر إعلامية يمنية أن القوات الحكوميةدخلت فجر اليوم مركز محافظة أبين وأن قوات "الانتقالي الجنوبي" انسحبت إلى الخلف.
وكانت مصادر محلية قد تحدثت عن حشود متبادلة للقوات التابعةللحكومة وقوات المجلس الانتقالي في أبين منذ مساء الأحد.
وفي وقت سابق، حذر عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي، من حشد "تعزيزات إخوانية" تجاه أبين، معتبرًا أن يأتي ردًا على "الصفعة التي تلقاها المشروع الإخواني في سقطرى".
كانت هذه تفاصيل خبر مواجهات بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي باليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.