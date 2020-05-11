مواجهات بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي باليمن

أفادت قناة روسيا اليوم بحدوث تبادل قصف مدفعي بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي بمنطقة شقرة في محافظة أبين جنوب البلاد. من جانبها، ذكرت مصادر إعلامية يمنية أن القوات الحكومية دخلت فجر اليوم مركز محافظة أبين وأن قوات "الانتقالي الجنوبي" انسحبت إلى الخلف. دخلت فجر اليوم مركز محافظة أبين وأن قوات "الانتقالي الجنوبي" انسحبت إلى الخلف. وكانت مصادر محلية قد تحدثت عن حشود متبادلة للقوات التابعة للحكومة وقوات المجلس الانتقالي في أبين منذ مساء الأحد. للحكومة وقوات المجلس الانتقالي في أبين منذ مساء الأحد. وفي وقت سابق، حذر عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي، من حشد "تعزيزات إخوانية" تجاه أبين، معتبرًا أن يأتي ردًا على "الصفعة التي تلقاها المشروع الإخواني في سقطرى".

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